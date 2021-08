È online il portale per monitorare soldi e riforme del Pnrr

(Di martedì 3 agosto 2021) Da oggi èitaliadomani.gov.it, ilufficiale dedicato a “Italia Domani”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sulsono illustrati i contenuti dele viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle, con notizie in continuo aggiornamento. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare ele informazioni relative alla realizzazione del Piano. Accedendo ...

È online da oggi, martedì 3 agosto 2021, il sito-web ufficiale dedicato a "Italia Domani", il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Il portale, spiega una n ...
È online Italia Domani, il nuovo portale del governo in cui "sono illustrati i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ...