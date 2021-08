Cisterna carica di candeggina si ribalta in A4 (Di martedì 3 agosto 2021) I Vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) stanno facendo le verifiche del caso. Per ora gli unici dati certi sono che una Cisterna carica di candeggina si è ribaltata, poco prima delle 6, in A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia Ovest, in direzione Milano, e ci sono lunghe code. Ancora da ricostruire l’incidente che, fortunatamente, non dovrebbe aver avuto conseguenze gravi per il conducente. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Nessun altro veicolo sarebbe coinvolto e il mezzo pesante avrebbe riversato il suo carico in un campo. Sul posto, oltre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021) I Vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) stanno facendo le verifiche del caso. Per ora gli unici dati certi sono che unadisi èta, poco prima delle 6, in A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia Ovest, in direzione Milano, e ci sono lunghe code. Ancora da ricostruire l’incidente che, fortunatamente, non dovrebbe aver avuto conseguenze gravi per il conducente. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Nessun altro veicolo sarebbe coinvolto e il mezzo pesante avrebbe riversato il suo carico in un campo. Sul posto, oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna carica Cisterna carica di candeggina si ribalta in A4 I Vigili del fuoco, con il nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) stanno facendo le verifiche del caso . Per ora gli unici dati certi sono che una cisterna carica di candeggina si è ribaltata, poco prima delle 6, in A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia Ovest , in direzione Milano, e ci sono lunghe code. Ancora da ricostruire l'incidente ...

Iran - Israele: riparte la guerra delle petroliere Quindi sembra che le ' guerre cisterna' siano tornate e in pieno vigore, con gli analisti del ...ancora che inizino di nuovo - e poi c'è il nuovo presidente iraniano intransigente che entra in carica ...

Cisterna carica di candeggina si ribalta in A4 Giornale di Brescia Cisterna carica di candeggina si ribalta in A4 Per ora gli unici dati certi sono che una cisterna carica di candeggina si è ribaltata, poco prima delle 6, in A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia Ovest, in direzione Milano, e ci sono lunghe ...

Cede il terreno, si ribalta autocisterna con 18mila litri di gasolio L'autobotte carica di gasolio si è rovesciata su di un lato. Intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e l'area ...

