Tokyo2020: “Gimbo”: rialzarsi e reagire, quello fa la differenza (Di lunedì 2 agosto 2021) "Guardo la medaglia d'oro e mi vengono ancora i brividi. Non sono andato a dormire perché ho paura di svegliarmi". "Gimbo", Gianmarco Tamberi, ancora stenta a credere di aver vinto l'oro nel salto in alto maschile ai Giochi di Tokyo, in ex aequo con il campione del Qatar Mutaz Essa Barshim. "Non ho idea di cosa mi aspetta adesso, devo mettermi con i piedi per terra..., a parte il matrimonio"... Il 29enne marchigiano scherza con la fidanzata Chiara, a cui ha fatto la proposta prima di partire per le Olimpiadi e la ringrazia per aver messo lui e i suoi obiettivi al primo posto, con il presidente del Coni Malagò che ipotizza una data per le nozze, a settembre 2022.Si emoziona ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 agosto 2021) "Guardo la medaglia d'oro e mi vengono ancora i brividi. Non sono andato a dormire perché ho paura di svegliarmi". "", Gianmarco Tamberi, ancora stenta a credere di aver vinto l'oro nel salto in alto maschile ai Giochi di Tokyo, in ex aequo con il campione del Qatar Mutaz Essa Barshim. "Non ho idea di cosa mi aspetta adesso, devo mettermi con i piedi per terra..., a parte il matrimonio"... Il 29enne marchigiano scherza con la fidanzata Chiara, a cui ha fatto la proposta prima di partire per le Olimpiadi e la ringrazia per aver messo lui e i suoi obiettivi al primo posto, con il presidente del Coni Malagò che ipotizza una data per le nozze, a settembre 2022.Si emoziona ...

Advertising

Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : QUANTE EMOZIONI! ?????? Si, Gimbo! Hai appena vinto l'oro, è tutto vero! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - ItaliaTeam_it : L’abbraccio con Gimbo. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 | #Jacobs - marinateliban : RT @ItaliaTeam_it: L’abbraccio con Gimbo. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 | #Jacobs - voidxgallavich : RT @sonolaferaz: 'togliere l'emozione di un oro olimpico a lui significava togliergli un sogno e la stessa cosa valeva per me' gimbo ???? #… -