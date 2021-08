Tokyo 2020, Vanessa Ferrari argento nella ginnastica (Di lunedì 2 agosto 2021) Vanessa Ferrari è medaglia d’argento nella ginnastica artistica a Tokyo 2020. L’azzurra, che a 30 anni disputa la sua quarta Olimpiade, ha chiuso la finale del corpo libero con il punteggio di 14.200 alle spalle dell’americana Jade Carey, oro con 14.366. Per la campionessa di Orzinuovi è la prima medaglia ai Giochi, un sogno che realizza dopo essersi lasciata alle spalle una lunga serie di infortuni. Una medaglia nella ginnastica femminile mancava all’Italia dal 1928. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021)è medaglia d’artistica a. L’azzurra, che a 30 anni disputa la sua quarta Olimpiade, ha chiuso la finale del corpo libero con il punteggio di 14.200 alle spalle dell’americana Jade Carey, oro con 14.366. Per la campionessa di Orzinuovi è la prima medaglia ai Giochi, un sogno che realizza dopo essersi lasciata alle spalle una lunga serie di infortuni. Una medagliafemminile mancava all’Italia dal 1928. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - ailinon80 : RT @Eurosport_IT: SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi l'arge… - enn_0000 : RT @Eurosport_IT: ??? Prossimo: Tokyo 2020 ?? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Ferrari | #artisticgymnastic -