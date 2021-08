Tokyo 2020, il podio e i festeggiamenti per Jacobs e Tamberi (Di lunedì 2 agosto 2021) Ieri in quel magico primo agosto avevano dovuto spartirsi un unico tricolore, dopo quei dieci minuti che hanno riscritto la nostra storia a cinque cerchi. oggi le bandiere erano al loro posto, e gli ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 agosto 2021) Ieri in quel magico primo agosto avevano dovuto spartirsi un unico tricolore, dopo quei dieci minuti che hanno riscritto la nostra storia a cinque cerchi. oggi le bandiere erano al loro posto, e gli ...

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - AndreSannaPau : RT @Eurosport_IT: Gli ultimi 750 metri fatti in 39.760 secondi ?????? Rivivi l'oro nell'inseguimento: - annamariamoscar : Ciclismo su pista, ce l’hanno fatta! Oro e nuovo record del mondo per gli Azzurri -