Protezione civile, tappa a Salerno per gli aiuti in arrivo in Sicilia (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Ha fatto sosta a Salerno la colonna di mezzi della Protezione civile che, in partenza dall'Emilia-Romagna, raggiungerà nella giornata di oggi la Sicilia per supportare uomini e mezzi nella battaglia contro gli incendi che stanno devastando il territorio. Il contingente è composto da 50 uomini, tra volontari ma anche da carabinieri in congedo: sanno che li aspetteranno ore calde e dure anche perché il bollettino meteorologico conferma che non ci sarà un abbassamento della calura. Ieri anche la provincia di Salerno ha fatto registrare ben 20 ...

