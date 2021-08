Petrolio: in calo a 73,18 dollari (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Petrolio è in calo sui mercati dopo un mese di rialzi, con gli analisti cauti sulla diffusione della variante Delta e i timori per le tensioni con l'Iran. Il Wti con consegna a settembre cede l'1% ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilè insui mercati dopo un mese di rialzi, con gli analisti cauti sulla diffusione della variante Delta e i timori per le tensioni con l'Iran. Il Wti con consegna a settembre cede l'1% ...

Ftse Mib: i dividendi di oggi. Astaldi saluta Piazza Affari Petrolio: chiusura in rialzo anche venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che sono salite ...42% e dello 0,54%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.672,68 punti, in calo dello 0,71%. I ...

Petrolio: in calo a 73,02 dollari Agenzia ANSA Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Agosto 2021 si Apre con il Gas Ancora Vicino ai 4$ Il gas naturale si trova invece a 3,9 dollari, ancora vicino al target di breve termine di 4 dollari, trainato dai consumi di GNL. Stamattina, alle ore 7:50, il Wti è scambiato a 73,2 dollari al baril ...

