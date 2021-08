Pasieczny | ”Cracovia-Napoli? Evento importante per noi”

Advertising

infoitsport : Wisla Cracovia, il ds Pasieczny a Radio Kiss Kiss: “Aperti ad una collaborazione di mercato con il Napoli. Gli azzu… - Dalla_SerieA : Pasieczny sulla sfida al Napoli: 'Per noi grande opportunità' - - SSCNapoli_FL : ?? Tomasz Pasieczny, ds del Wisla Cracovia: 'Amichevole col Napoli? C'aspettiamo circa 15mila spettatori, in tanti… - MundoNapoli : Ds. Cracovia : “Abbiamo voluto il Napoli per vedere dal vivo Zielinski” - ilnapolionline : Pasieczny, ds Wisla Cracovia: 'Il Napoli è un club in crescita' - -

Ultime Notizie dalla rete : Pasieczny Cracovia

(ds Wisla): "Gara col Napoli evento importante per noi. Il match non sarà solamente un amichevole pre stagionale ma anche un modo per festeggiare insieme i compleanni delle nostre ...Il direttore sportivo del Wisla, Tomasz, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime ...La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Primafila, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale. Gli uomini di Luciano Spalletti, in vista della ...Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il ds del Wisla Cracovia, prossima avversaria del Napoli in amichevole. Ecco le parole di Tomasz ...