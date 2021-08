Leonard e Paul si svincolano da Clippers e Suns. Ma (forse) per rinnovare (Di lunedì 2 agosto 2021) Leonard e Paul declinano l'opzione annuale di rinnovo rispettivamente con Clippers e Suns. Eppure il piano A per entrambi resta rinnovare con Los Angeles e Phoenix. Non è un controsenso, ma una ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021)declinano l'opzione annuale di rinnovo rispettivamente con. Eppure il piano A per entrambi restacon Los Angeles e Phoenix. Non è un controsenso, ma una ...

