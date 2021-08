Il Napoli ha chiesto due volte Tsimikas in prestito: la risposta del Liverpool (Di lunedì 2 agosto 2021) Giannis Chorianopoulos, giornalista sportivo greco, ha riferito oggi su Twitter che il Napoli ha già presentato al Liverpool due proposte di prestito per Kostas Tsimikas. Entrambe le offerte sono state declinate dagli inglesi che non hanno intenzione di lasciarlo partire, per ora. Il 25enne greco è infatti la seconda opzione per lo slot di terzino sinistro, dopo Emerson Palmieri. Quella è la posizione a cui viene data la priorità sul mercato, e che verrà in qualche modo soddisfatta anche non dovesse partire un "top player". Di seguito il Tweet: True: Napoli asked about Tsimikas ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Giannis Chorianopoulos, giornalista sportivo greco, ha riferito oggi su Twitter che ilha già presentato aldue proposte diper Kostas. Entrambe le offerte sono state declinate dagli inglesi che non hanno intenzione di lasciarlo partire, per ora. Il 25enne greco è infatti la seconda opzione per lo slot di terzino sinistro, dopo Emerson Palmieri. Quella è la posizione a cui viene data la priorità sul mercato, e che verrà in qualche modo soddisfatta anche non dovesse partire un "top player". Di seguito il Tweet: True:asked about...

