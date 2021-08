Barcellona, il presidente Laporta svela il futuro di Messi (Di lunedì 2 agosto 2021) Il futuro di Messi sarà ancora al Barcellona. E’ quanto riferito dal presidente Laporta in conferenza stampa. I blaugrana sono reduci da una stagione molto deludente, in campionato e Champions League non sono stati raggiunti risultati all’altezza. L’intenzione è quella di migliorarsi per la prossima stagione e la dirigenza si sta muovendo sul fronte calciomercato. Il numero uno del Barcellona ha fornito indicazioni su Messi: “L’obiettivo è che Leo Messi resti al Barça e vederlo al Trofeo Joan Gamper. I giocatori che stiamo incorporando nel rispetto del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildisarà ancora al. E’ quanto riferito dalin conferenza stampa. I blaugrana sono reduci da una stagione molto deludente, in campionato e Champions League non sono stati raggiunti risultati all’altezza. L’intenzione è quella di migliorarsi per la prossima stagione e la dirigenza si sta muovendo sul fronte calciomercato. Il numero uno delha fornito indicazioni su: “L’obiettivo è che Leoresti al Barça e vederlo al Trofeo Joan Gamper. I giocatori che stiamo incorporando nel rispetto del ...

