Autostrada chiusa ai mezzi pesanti: caos sulle strade di Como (Di lunedì 2 agosto 2021) Como - Sta provocando pesanti ripercussioni in città la chiusura al traffico pesante della corsia sud dell' Autostrada A9 dei Laghi, dalla dogana di Brogeda sino all'uscita di Como centro. Sono ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 agosto 2021)- Sta provocandoripercussioni in città la chiusura al traffico pesante della corsia sud dell'A9 dei Laghi, dalla dogana di Brogeda sino all'uscita dicentro. Sono ...

Advertising

zazoomblog : Autostrada chiusa ai mezzi pesanti: caos sulle strade di Como - #Autostrada #chiusa #mezzi #pesanti: - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Incidente mortale in A26, autostrada chiusa - GenovaQuotidian : Incidente mortale in A26, autostrada chiusa - PLocaleComo : ?????????? ??????????????????` Traffico zona nord Autostrada A9 chiusa per lavori alla galleria 'Quarcino'. #PoliziaLocaleComo a… - Primonumero : Paura in via Sangro, piovono calcinacci dal ponte dell’autostrada: strada chiusa -