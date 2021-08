Aumentano gli attacchi hacker contro la Sanità E l' Italia è ormai divisa in due

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Nel mondo della cybersecurity il rischio zero non esiste e i fatti lo dimostrano. Ci sono però delle azioni che si possono mettere in campo per ridurlo al minimo. Quel che è certo è che la digitalizzazione ha avuto una forte accelerazione con la pandemia e, quindi, mettere in sicurezza i dati è assolutamente fondamentale. Per tutti gli enti, pubblici o privati che siano”. Francesco Teodonno è security leader di Ibm, esperto di sicurezza informatica. Mentre è ancora in corso, da più di 36 ore, un attaccoal sistema sanitario della regione Lazio - che il governatore Zingaretti e l’assessore allaD’Amato hanno definito ...