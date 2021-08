Atletica, Davide Re: “Esco a testa alta, ora la testa va alle staffette” (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha chiuso la sua semifinale dei 400 metri con il quinto tempo, facendo segnare il suo miglior tempo stagionale in 44”94, a un solo centesimo da Deon Lendore. Un tempo che non basta per staccare il pass per la finale di giovedì con l’azzurro che chiude con il decimo crono complessivo. “Sono felicissimo di essere tornato sotto i 45”. Sapevo di poterlo fare, in allenamento avevo le sensazioni giuste, ma qui a Tokyo sono arrivato dopo una stagione difficile. Esattamente 11 mesi fa uscivo dalla radiografia dell’Acqua Acetosa e adesso sono qui” le parole di Davide Re ai microfoni Rai dopo la sua batteria. “Esco a ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Ha chiuso la sua semifinale dei 400 metri con il quinto tempo, facendo segnare il suo miglior tempo stagionale in 44”94, a un solo centesimo da Deon Lendore. Un tempo che non basta per staccare il pass per la finale di giovedì con l’azzurro che chiude con il decimo crono complessivo. “Sono felicissimo di essere tornato sotto i 45”. Sapevo di poterlo fare, innamento avevo le sensazioni giuste, ma qui a Tokyo sono arrivato dopo una stagione difficile. Esattamente 11 mesi fa uscivo dalla radiografia dell’Acqua Acetosa e adesso sono qui” le parole diRe ai microfoni Rai dopo la sua batteria. “a ...

Advertising

SvSport1 : Tokyo 2020. Sfuma la finale per Davide Re nei 400 metri, ma l'atleta imperiese torna a fermare il cronometro sotto… - AndreaPecchia1 : Solo applausi per Davide #Re #Athletics #atletica #atleticaleggera #GiochiOlimpici #Tokyo2020 #italiateam #lunedì #2agosto - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: #atletica Davide Re a testa alta! 44.94 a #Tokyo2020 Niente finale nei 400 per l’azzurro che torna sotto i 45 secondi… - _Sport_Calcio_ : #atletica Davide Re a testa alta! 44.94 a #Tokyo2020 Niente finale nei 400 per l’azzurro che torna sotto i 45 secon… - EnriqueJulian23 : RT @atleticaitalia: #atletica Davide Re a testa alta! 44.94 a #Tokyo2020 Niente finale nei 400 per l’azzurro che torna sotto i 45 secondi… -