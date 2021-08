Tokyo 2020, Bogliolo record italiano 100 ostacoli ma non entra in finale (Di domenica 1 agosto 2021) Luminosa Bogliolo ha corso con il tempo di 12.75 i 100 ostacoli a Tokyo 2020, che è il nuovo record italiano ma non gli permette di conquistare la qualificazione alla finale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 1 agosto 2021) Luminosaha corso con il tempo di 12.75 i 100, che è il nuovoma non gli permette di conquistare la qualificazione alla. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - Eurosport_IT : BUONGIORNO ITALIA ?????? Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi conquistano uno splendido bronzo nella 4x100 misti… - Wally_84 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 TENNIS, SINGOLARE M: ZVEREV VINCE L'ORO Il tedesco batte il russo Khachanov 6-3, 6-1 #SkySport #Tokyo202… - SMSNEWSOFFICIAL : SPECIALE GIOCHI TOKYO 2020: L’Italvolley maschile ha battuto il Venezuela 3-0 -