Senza ori e con il fioretto in crisi tra le polemiche. La scherma è in rosso (Di domenica 1 agosto 2021) E alla fine del match, il presidente della Federscherma (Paolo Azzi) ha confermato quanto dichiarato nell'intervista uscita oggi sulla Gazzetta: 'Bilancio non positivo, tornati a Roma faremo le ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) E alla fine del match, il presidente della Feder(Paolo Azzi) ha confermato quanto dichiarato nell'intervista uscita oggi sulla Gazzetta: 'Bilancio non positivo, tornati a Roma faremo le ...

Eurosport_IT : Niente da fare, per la prima volta dal 1980 l'Italia chiude i Giochi Olimpici senza ori dalla scherma ??????… - mirkoDA30 : @RobertoRenga Fossimo andati bene nelle scherma, come da tradizione, e con Paltrinieri senza mononucleosi a un mese… - usatoscherma : RT @STnews365: Tokyo 2020: la scherma azzurra torna a casa senza ori dopo 41 anni. L'ultima chance di vincere il metallo più pregiato è cad… - STnews365 : Tokyo 2020: la scherma azzurra torna a casa senza ori dopo 41 anni. L'ultima chance di vincere il metallo più pregi… - Silvia_Mio86 : RT @Eurosport_IT: Niente da fare, per la prima volta dal 1980 l'Italia chiude i Giochi Olimpici senza ori dalla scherma ?????? #Tokyo2020 | #… -