Rog dopo il grave infortunio: “Ero felice come un bambino, ora dovrò ricominciare tutto da capo” (Di domenica 1 agosto 2021) Arrivano le prime parole di Marko Rog a 24 ore dal grave infortunio subito nell’amichevole contro l’Augsburg. Il centrocampista croato del Cagliari ha scritto così su Instagram: “Non vedevo l’ora di tornare al Calcio, riabbracciare i miei compagni e ricominciare a lottare, in campo, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero felice: per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi. felice come un bambino. Ora dovrò ricominciare da capo ed è dura da accettare. Ma riuscirò a reagire, per ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Arrivano le prime parole di Marko Rog a 24 ore dalsubito nell’amichevole contro l’Augsburg. Il centrocampista croato del Cagliari ha scritto così su Instagram: “Non vedevo l’ora di tornare al Calcio, riabbracciare i miei compagni ea lottare, in campo, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero: per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi.un. Oradaed è dura da accettare. Ma riuscirò a reagire, per ...

