Riforma Giustizia: oggi la discussione alla Camera, vertice M5s (Di domenica 1 agosto 2021) L'accordo sul provvedimento che approda in Aula alla Camera dovrebbe essere ormai "blindato" ma nel governo l'attenzione rimane altissima soprattutto nei confronti di possibili strappi dentro M5s Leggi su rainews (Di domenica 1 agosto 2021) L'accordo sul provvedimento che approda in Auladovrebbe essere ormai "blindato" ma nel governo l'attenzione rimane altissima soprattutto nei confronti di possibili strappi dentro M5s

Advertising

fattoquotidiano : Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critic… - ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - BiwiMobu : RT @smanga75: @MarceVann @AleFiveStars @ValeMameli @CarlaKaky @CarloneDaniela @BiwiMobu @73Orlando73 @marioerdrago @sevenseasmarina @Risato… - KZeneise : RT @fattoquotidiano: Dopo l’approvazione della riforma della Giustizia, il sentimento nel centrodestra è quello di chi ha capito che, con q… -