Ranocchia: "È bello aver fatto gol in prima squadra. Ecco cosa mi ha colpito di Allegri"

Autore di un gol strepitoso nel Trofeo Berlusconi contro il Monza, il centrocampista della Juventus Filippo Ranocchia ha raccontato le sue emozioni al sito ufficiale dei bianconeri. Ecco un estratto dell'intervista: 

Sul gol "Segnare un gol in prima squadra è una grande sensazione: in allenamento provo spesso a tirare da fuori, sono contento di esserci riuscito. Mi sono allenato a lungo per calciare con entrambi i piedi, è bello aver fatto gol". 

Sulla preparazione "Una crescita continua, noi giovani ci alleniamo con i migliori al mondo, ed è fantastico continuare a ...

