Ora è anche ufficiale: Marko Arnautovic è un nuovo attaccante del Bologna (Di domenica 1 agosto 2021) Che il matrimonio tra Marko Arnautovic e il Bologna si sarebbe fatto l’avevamo anticipato lo scorso 23 luglio. Qualche giorno dopo il calciatore ha svolto le visite mediche per il club emiliano, e ora il tutto è anche ufficiale. Lo ha reso noto lo Shanghai Port, l’ormai ex club del bomber classe 1989. Questo il comunicato della società cinese: “Grazie Marko Arnautovic, Accordo raggiunto con il Bologna FC per il trasferimento. Ti auguriamo buona fortuna per il futuro della tua carriera Marko!”. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Che il matrimonio trae ilsi sarebbe fatto l’avevamo anticipato lo scorso 23 luglio. Qualche giorno dopo il calciatore ha svolto le visite mediche per il club emiliano, e ora il tutto è. Lo ha reso noto lo Shanghai Port, l’ormai ex club del bomber classe 1989. Questo il comunicato della società cinese: “Grazie, Accordo raggiunto con ilFC per il trasferimento. Ti auguriamo buona fortuna per il futuro della tua carriera!”. Visualizza questo post su ...

Advertising

Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - poliziadistato : Il Numero unico europeo di emergenza NUE 1 1 2 è ora accessibile anche alle persone sorde grazie alla collaborazion… - Ruffino_Lorenzo : Lo Zero Covid in Australia ora richiede anche di schierare l'esercito per far rispettare il lockdown. - yourblueyestell : RT @yourblueyestell: Il percorso di crescita di Jimin verso l’amare se stesso è invidiabile, dalle sue parole traspaiono tutte le difficolt… - lvftm3nsch : RT @pastaIpesto: comunque madame all'inizio con la storia del non farsi le foto era anche ahahah ma guardate questa come è messa ma ora è s… -