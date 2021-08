Olimpiadi: atletica, Jacobs oro nei 100 metri in 9.80 (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Impresa storica per Marcell Jacobs che vince la medaglia d’oro nei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con il tempo di 9.80 nuovo record italiano ed europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Impresa storica per Marcellche vince la medaglia d’oro nei 100ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con il tempo di 9.80 nuovo record italiano ed europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - repubblica : Atletica. Jacobs primo italiano in finale nella storia delle Olimpiadi con record europeo di 9'84 - Gazzetta_it : Olimpiadi, Jacobs nella storia: 1° italiano in finale nei 100 metri #Tokyo2020 - PC19756 : RT @paoloroversi: Che bella l'atletica. Che grandi i nostri atleti #GOLD #Olimpiadi #100m #saltoinalto #tamberi #Jacobs - janps7 : RT @OptaPaolo: 2008 - Gianmarco #Tamberi è il primo italiano a conquistare una medaglia d'oro nell'atletica leggera alle #Olimpiadi da Alex… -