Mtv è stata un'opportunità unica, al netto degli errori e delle esagerazioni (Di domenica 1 agosto 2021) Per chiunque abbia avuto modo e fortuna di interessarsi con consapevolezza alla musica, almeno fino ai primi anni duemila, Mtv – che oggi compie 40 anni – ha rappresentato un'opportunità unica. Alla stregua di MySpace per la penultima generazione di band e cantautori, il canale lanciato il 1 agosto 1981 ha costituito un viatico eccezionale per la conoscenza e la fruizione dell'altrui e propria arte. Si pensi anche all'impatto avuto da questa, negli Stati Uniti prima e poi anche nel resto del mondo, sui media più tradizionali: la figura del Vj è infatti da considerarsi, a ragione, una sorta di archetipo delle visual radio oggigiorno sempre ...

