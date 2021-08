Kaio Jorge conferma tutto: “Vado in Italia”. La Juve lo aspetta (Di domenica 1 agosto 2021) Ci siamo, manca ancora poco e il passaggio di Kaio Jorge alla Juventus sarà ufficiale. Il calciatore è partito in queste ore con direzione Italia. Non lascia spazio all’immaginazione, infatti, la storia postata dal brasiliano su Instagram in cui si appresta a salire su un aereo. L’accompagnamento musicale toglie ogni dubbio: “Vado in Italia”, recita il brano scelto come colonna sonora. La Juve lo aspetta secondo quanto abbiamo anticipato sin dall’inizio della settimana. Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Ci siamo, manca ancora poco e il passaggio diallantus sarà ufficiale. Il calciatore è partito in queste ore con direzione. Non lascia spazio all’immaginazione, infatti, la storia postata dal brasiliano su Instagram in cui si appresta a salire su un aereo. L’accompagnamento musicale toglie ogni dubbio: “in”, recita il brano scelto come colonna sonora. Lalosecondo quanto abbiamo anticipato sin dall’inizio della settimana. Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

romeoagresti : #KaioJorge è a un passo dalla #Juventus // Kaio Jorge is one step away from joining Juventus ?????? ??… - DiMarzio : #KaioJorge sarà un nuovo giocatore della #Juve: le cifre dell'affare - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #KaioJorge alla Juventus: accordo praticamente raggiunto ? - _enz29 : @MarcoYera La Juve di qualche anno fa prendeva giocatori affermati non Kaio Jorge - ItalianKING0 : @GuruJuve @FabrizioRomano Guido Vadalà non ha fatto 150 e passa reti nelle giovanili. Non è stato sicuramente il gi… -