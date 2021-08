Jacobs: «Ho chiesto al mio corpo un ultimo sforzo. Mi dicevo: gli altri non hanno niente più di me» (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri, Jacobs ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta.it. «Durante il riscaldamento le mie condizioni erano migliori rispetto alla semifinale, sapevo che potevo migliorare anche a livello tecnico perché non avevo fatto una partenza eccellente. Ho chiesto al mio corpo di darmi l’ultima chance prima di andare a riposare, perché ha bisogno di riposo. Gli ho detto: ti prego fammi fare l’ultima corsa al meglio che poi ti lascio riposare. Sapevo di essere in un’ottima condizione, sono arrivato ai blocchi concentrandomi solo su me stesso, cercando di correre nel miglior modo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri,ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta.it. «Durante il riscaldamento le mie condizioni erano migliori rispetto alla semifinale, sapevo che potevo migliorare anche a livello tecnico perché non avevo fatto una partenza eccellente. Hoal miodi darmi l’ultima chance prima di andare a riposare, perché ha bisogno di riposo. Gli ho detto: ti prego fammi fare l’ultima corsa al meglio che poi ti lascio riposare. Sapevo di essere in un’ottima condizione, sono arrivato ai blocchi concentrandomi solo su me stesso, cercando di correre nel miglior modo ...

