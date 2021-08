GP Ungheria, Bottas: "Responsabile del maxi incidente, ma tutti commettono degli errori" (Di domenica 1 agosto 2021) Protagonista colpevole dello strike al primo giro che ha messo ko Norris, Perez e complicato tremendamente la corsa di Verstappen. Valtteri Bottas ha visto finire anzi tempo la sua corsa, chiudendo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Protagonista colpevole dello strike al primo giro che ha messo ko Norris, Perez e complicato tremendamente la corsa di Verstappen. Valtteriha visto finire anzi tempo la sua corsa, chiudendo ...

Advertising

SkySportF1 : ? Ritirati Perez, Stroll, Leclerc e Bottas ? Hamilton davanti, Max 13°: si riparte? LIVE ? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Formula 1, le pagelle del GP d'Ungheria: vince a sorpresa Ocon, ma Alonso emoziona. Ferrari a ridosso del podio, Bottas e Stro… - leggoit : Formula 1, le pagelle del GP d'Ungheria: vince a sorpresa Ocon, ma Alonso emoziona. Ferrari a ridosso del podio, Bo… - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Gp d'Ungheria: maxi scontro al via. Leclerc è fuori, out Bottas, Perez e Stroll. Si ritira anche Norris Live - _DAGOSPIA_ : RITIRATE LA PATENTE A BOTTAS E STROLL - IN UNGHERIA IL FINLANDESE SBAGLIA LA PARTENZA E... -