Doppio oro per l’Italia | Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi trionfano nei 100 metri e nel salto in alto

(Di domenica 1 agosto 2021) La pressione può fare brutti scherzi: a volte può trasformarsi in una spinta, in altri può bloccare i muscoli. Fondamentale è saper dargli il peso giusto e sfruttarla al meglio per mantenere alta l’attenzione e potersi migliorare ulteriormente.hanno dimostrato di poter metter in gioco questi insegnamenti nel giorno più importante della propria carriera aggiudicandosi la medaglia d’oro alle Olimpiadi Estive in corso a Tokyo. Nove anni dopo il bronzo di Fabrizio Donato neltriplo, il poliziotto di Ancona e lo sprinter bresciano hanno riscritto la ...

Advertising

sandrogozi : Grandissimi #Tamberi e #Jacobs Orgoglio azzurro! #ItaliaTeam #Tokyo2020 #oro doppio! - Eurosport_IT : ?? ORO ORO ORO ORO ORO ORO ORO! ?? Impresa di Federica Cesarini e Valentina Rodini, sul 1° gradino del podio nel dop… - Coninews : CHE IMPRESAAAAAA! ?? Una medaglia storicaaaaa! A #Tokyo2020 il doppio pesi leggeri femminile di Federica #Cesarini… - littlemixftlodo : RT @amaricord: 'Abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver superato un infortunio, non ci posso credere', l'oro di Tamberi vale doppio, immenso… - n3ssun02 : RT @prdvolley: Certe emozioni trascendono il nostro sport. Trascendono OGNI SPORT. Incredibile, pazzesca Italia nell'atletica col doppio o… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio oro

La medaglia d'è stata vinta dall'americano Caeleb Dressel in 21''07 che chiude con cinque ori (tre individuali) a Tokyo 2020. Nuoto ai saluti con il sorriso Il bilancio del nuoto italiano è più ...'Gimbo' e Essa Mutaz Barshim hanno quindi deciso di 'accontentarsi' di un, non procedendo oltre per lo spareggio e conquistando quindi l'ex - aequo. Bronzo per il bielorusso Maksim ...L'azzurro salta 2.37, come Barshin. Entrambi sbagliano a 2.39 e decidono di non andare allo spareggio. Un oro ex aequo che é il riscatto della mancata partecipazione ai Giochi del 2016 ...Con la consegna delle medaglie a squadre e individuali si è concluso anche il Campionato Europeo Pony di Completo. I binomi al via, dopo avere ‘inaugurato’ ufficialmente il nuovo percorso di cross- co ...