“Non mi paghi? E io ti distruggo”: la vendetta creativa di un costruttore in credito – VIDEO (Di sabato 31 luglio 2021) Un costruttore in credito ha avuto un’idea di vendetta dettata dalla rabbia di non essere stato pagato. Succede a Blumberg, in Germania, dove il costruttore – ormai cieco dall’ira – ha causato agli appartamenti che lui stesso aveva costruito ben 425 mila dollari di danni. Frustrato, butta giù i balconi degli appartamenti Il costruttore ha buttato giù tutti i balconi degli appartamenti di recente costruzione che lui stesso aveva contribuito a creare “a causa della frustrazione” dopo non essere stato pagato, a detta sua. Il VIDEO mostra la macchina scavatrice distruggere i ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 31 luglio 2021) Uninha avuto un’idea didettata dalla rabbia di non essere stato pagato. Succede a Blumberg, in Germania, dove il– ormai cieco dall’ira – ha causato agli appartamenti che lui stesso aveva costruito ben 425 mila dollari di danni. Frustrato, butta giù i balconi degli appartamenti Ilha buttato giù tutti i balconi degli appartamenti di recente costruzione che lui stesso aveva contribuito a creare “a causa della frustrazione” dopo non essere stato pagato, a detta sua. Ilmostra la macchina scavatrice distruggere i ...

