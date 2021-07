Ilary Blasi conduce Star in the Star e Carlo Conti e Milly Carlucci ...

(Di sabato 31 luglio 2021)in the, è questo il titolo di un nuovo programma firmato Mediaset che andrà in onda il prossimo autunno. A condurre sarà la bravissimama, secondo alcuni rumors, questo nuovo programma Mediaset potrebbe far tremare due grandi presentatori Rai ovvero. Ma, per quale motivo? In arrivo su Canale 5in thein theè il nuovo ...

Star in the star, è questo il titolo di un nuovo programma firmato Mediaset che andrà in onda il prossimo autunno. A condurre sarà la bravissima Ilary Blasi ma, secondo alcuni rumors, questo nuovo programma Mediaset potrebbe far tremare due grandi presentatori Rai ovvero Carlo Conti e Milly Carlucci. Ma, per quale motivo? In arrivo su Canale 5... In merito al suo percorso, invece, Rosaria ha ammesso: Nonostante ciò, la 37enne non ha nascosto che non sia stata un'esperienza così semplice da affrontare: Sulla conduttrice, Ilary Blasi, e sui... Svelato il terzo membro che siederà nella giuria di Star in the star. Il nuovo show con al timone Ilary Blasi promette tantissime sorprese ...