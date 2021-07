Il nuovo di corso di Rocchi: niente più rigorini e maggiore discrezionalità sui falli di mano (Di sabato 31 luglio 2021) Il Corriere dello Sport ha pubblicato alcune indicazioni diffuse dal designatore Gianluca Rocchi, emerse dal raduno degli arbitri tenutosi a Sportilia. Si preannuncia un margine di intervento più ridotto da parte del VAR, soprattutto in tema dei rigori, in linea con quanto disposto dall’Uefa per gli Europei. Soprattutto, il cosiddetto “rigorino” non sarà più concesso. Linea dura anche con chi perde episodi chiari ed evidenti e per i direttori di gara che preferiscono attendere la chiamata al monitor rispetto alla decisione immediata. Il focus del quotidiano poi si sofferma su un altro aspetto. Questo si porta dietro l’altra faccia del problema: chi vorrà più andare al VAR, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021) Il Corriere dello Sport ha pubblicato alcune indicazioni diffuse dal designatore Gianluca, emerse dal raduno degli arbitri tenutosi a Sportilia. Si preannuncia un margine di intervento più ridotto da parte del VAR, soprattutto in tema dei rigori, in linea con quanto disposto dall’Uefa per gli Europei. Soprattutto, il cosiddetto “rigorino” non sarà più concesso. Linea dura anche con chi perde episodi chiari ed evidenti e per i direttori di gara che preferiscono attendere la chiamata al monitor rispetto alla decisione immediata. Il focus del quotidiano poi si sofferma su un altro aspetto. Questo si porta dietro l’altra faccia del problema: chi vorrà più andare al VAR, ...

