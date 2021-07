Advertising

piovonopensieri : RT @LaGazzettaWeb: Gazzetta, Decaro: «Una soluzione nelle prossime ore» - LaGazzettaWeb : Gazzetta, Decaro: «Una soluzione nelle prossime ore» -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Decaro

La Gazzetta del Mezzogiorno

Bari - 'Il destino delladel Mezzogiorno non interessa solo la sorte di una testata storica e identitaria del sud ... Per questo non può più essere trascurata nè rinviata': così Antonio...Ad accompagnare Enzoin questo viaggio per parole e sonorità i musicisti Francesco Mancarella, al pianoforte, Filippo Scrimieri, all'originale beat box, con l'intento di realizzare un format ...Bari - «Il destino della Gazzetta del Mezzogiorno non interessa solo la sorte di una testata storica e identitaria del sud Italia ma coinvolge il futuro lavorativo di decine di professionisti e operat ...Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.874.001 test. 1.977 sono i casi attualmente positivi. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Non sono stat ...