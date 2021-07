Controlli dei carabinieri ad Ercolano | due arresti

(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIhanno arrestato per evasione, a(Napoli) un giovane di 25 anni, Edoardo Cautiero, di Portici. Il giovane , che era aglidomiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai militari. nel corso di un controllo a largo raggio nell’ area vesuviana mentre camminava in strada. Arrestato anche, in esecuzione di un provvedimento della Procura di Napoli, Clemente Perna, di 76 anni. L’ uomo deve scontare una pena di otto mesi aglidomiciliari. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droga, L'articolo proviene da ...

