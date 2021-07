Bayern Monaco-Napoli 0-3 Osimhen super. L’Allianz Arena è azzurro (Di sabato 31 luglio 2021) Il Bayern Monaco sfida il Napoli alL’Allianz Arena in amichevole. Dopo i due impegni a Dimaro contro la Bassa Anaunia e la Pro Vercelli è arrivato il momento di fare sul serio per il Napoli di Luciano Spalletti. Molti i tifosi azzurri presenti allo stadio di Monaco, mostrato uno striscione dai toni decisamente critici nei confronti della società di De Laurentiis. Il testo è l’ormai famoso: “Napoli-Verona?“, il riferimento è alla partita della scorsa stagione che è costata la qualificazione in Champions. Calcio, Amichevoli, Bayern ... Leggi su napolipiu (Di sabato 31 luglio 2021) Ilsfida ilalin amichevole. Dopo i due impegni a Dimaro contro la Bassa Anaunia e la Pro Vercelli è arrivato il momento di fare sul serio per ildi Luciano Spalletti. Molti i tifosi azzurri presenti allo stadio di, mostrato uno striscione dai toni decisamente critici nei confronti della società di De Laurentiis. Il testo è l’ormai famoso: “-Verona?“, il riferimento è alla partita della scorsa stagione che è costata la qualificazione in Champions. Calcio, Amichevoli,...

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #Napoli, sconfitto il #BayernMonaco in amichevole grazie ad una doppietta di #Osimhen - GoalItalia : Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - falconhamada_90 : RT @SkySport: Napoli, tris contro il Bayern Monaco: doppietta di Osimhen #SkySport #BayernNapoli #Napoli #Osimhen - RSaltato : RT @rossella_des: Non guardo la partita per impegni vari e vinciamo 3-0 con il Bayern Monaco. Ho capito ja quest’anno il campionato lo segu… -