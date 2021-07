Activision-Blizzard fu punita con una tassa misoginia nel 2017 per aver maltrattato un' aspirante sviluppatrice

(Di sabato 31 luglio 2021) Le recenti vicende che hanno colpitoe le accuse di molestie e sessismo sul luogo di lavoro hanno spinto diverse persone, le quali in passato hanno avuto rapporti con la compagnia, a raccontare alcune delle loro "disavventure". Questo è il caso di Emily Mitchell la quale, nel 2015, si era presentata presso lo stand dialla conferenza sulla sicurezza informatica Black Hat USA, in cerca di un'occupazione. La Mitchell era una ricercatrice specializzata sulla cybersicurezza e sperava die un'occasione per entrare in una prestigiosa casa di sviluppo: purtroppo, ciò che è accaduto è stato ...

Tutto questo, ovviamente, in risposta alle recenti turbolenze che stanno colpendo la società per cui lavorava:è infatti nell'occhio del ciclone mediatico per la denuncia sporta ...è finita al centro di una grossa polemica a causa delle accuse di maschilismo e abusi spuntate nell'ultima settimana, a seguito di una denuncia da parte del DFEH (Department of ...Nel mondo dei videogiochi sono sempre più frequenti episodi di sfruttamento dei dipendenti e di abusi sulle minoranze, è ora di dire basta!Jeff Strain, ex-sviluppatore Blizzard e ora fondatore di Undead Labs ha approfittato della recente bufera nel suo vecchio impiego per spingere sulla creazione di un sindacato per l'industria videoludi ...