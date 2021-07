X Factor | arriva la clamorosa decisione | programma cancellato!

Advertising

Peppezappulla : RT @NicolaDeFelice1: Naufragio al largo della Libia: morte 57 persone - aldo_rovi : RT @NicolaDeFelice1: Naufragio al largo della Libia: morte 57 persone - LAssertore : RT @NicolaDeFelice1: Naufragio al largo della Libia: morte 57 persone - NicolaDeFelice1 : Naufragio al largo della Libia: morte 57 persone - GFucci58 : RT @RADIOBRUNO1: X Factor 2021: arriva il primo teaser della nuova edizione #XFactor #RadioBruno -

Ultime Notizie dalla rete : Factor arriva

Il 2010 è l'anno di Elio giudice di X. Grazie al format ideato da Simon Cowell, il ... E alla fineLOL " Chi ride è fuori Ad aprile di quest'anno Elio ha partecipato, come concorrente, al ...la decisione definitiva per 'X': a causa del lancio di un nuovo programma musicale il talent show chiuderà i battenti Dopo 17 anni di successi di ascolti e critica, avendo sfornato ...Dopo ben 17 anni in onda, X Factor sarà cancellato dal palinsesto televisivo della Gran Bretagna: i motivi della decisione inaspettata.X Factor è stato cancellato. In Gran Bretagna non ci sarà una nuova stagione del popolare talent show di Simon Cowell, che termina così dopo 17 anni. La ...