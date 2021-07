Tokyo: Menegatti - Orsi Toth fuori dal torneo Olimpico (Di venerdì 30 luglio 2021) Tokyo (GIAPPONE) - Le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth devono dire addio al torneo Olimpico di Tokyo 2020. Fatale alle atlete dell'Aeronautica Militare è stato il ko contro le cubane ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021)(GIAPPONE) - Le azzurre Martae Viktoriadevono dire addio aldi2020. Fatale alle atlete dell'Aeronautica Militare è stato il ko contro le cubane ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Giornata amara per il beach volley azzurro ??????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Beachvolleyball | #ItaliaTeam https… - OA_Sport : #BeachVolley, Olimpiadi #Tokyo2020 , Menegatti: “Troppi alti e bassi”, Orsi Toth: “Vogliamo superare la fase a giro… - sportface2016 : #Tokyo2020 #BeachVolley Le parole di Carambula/Rossi e Menegatti/Orsi Toth dopo le sconfitte odierne - Eurosport_IT : Giornata amara per il beach volley azzurro ??????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Beachvolleyball | #ItaliaTeam - thevolleynews : Tokyo 2020: seconda sconfitta per Menegatti-Orsi Toth - -