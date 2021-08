Strage di Bologna, ecco il quinto uomo (Di venerdì 30 luglio 2021) I fotogrammi di un filmato in cui appare il terrorista nero Paolo Bellini. L’appunto di Licio Gelli. Un verbale compromettente. I documenti nascosti per anni chiariscono nel processo la natura della Strage più grave nella storia della Repubblica, con il coinvolgimento di fascisti e piduisti Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) I fotogrammi di un filmato in cui appare il terrorista nero Paolo Bellini. L’appunto di Licio Gelli. Un verbale compromettente. I documenti nascosti per anni chiariscono nel processo la natura dellapiù grave nella storia della Repubblica, con il coinvolgimento di fascisti e piduisti

Advertising

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - Stefano34408146 : RT @BarForzaBologna: 2 AGOSTO 1980. LA STRAGE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI BOLOGNA. UN ATTENTATO NEL QUALE RIMASERO UCCISE 85 PERSONE E OLT… - CarmeloMontana2 : RT @szampa56: #2agosto1980, 85 vittime innocenti, 200 feriti. La città di #Bologna serba il ricordo della strage fascista che non ha mai di… -