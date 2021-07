Questa AI va a caccia di relitti in fondo agli oceani e gli riesce anche bene (Di venerdì 30 luglio 2021) Una studiosa statunitense di geografia sta mettendo a punto un’intelligenza artificiale per studiare i fondali marini. Lo studio degli oceani potrebbe rivelare molto sulla loro antichissima storia (by Adobestock)In Texas, negli Stati Uniti, una studiosa di geografia sta cercando di mettere a punto un nuovo sofisticato progetto basato sull’intelligenza artificiale che mira a scovare relitti abbandonati sui fondali degli oceani a partire da fotografie scattate dall’alto. Se tutto dovesse andare come previsto consentirà di risparmiare un enorme quantitativo di denaro visto che avrà dei costi molto più contenuti rispetto agli ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Una studiosa statunitense di geografia sta mettendo a punto un’intelligenza artificiale per studiare i fondali marini. Lo studio deglipotrebbe rivelare molto sulla loro antichissima storia (by Adobestock)In Texas, negli Stati Uniti, una studiosa di geografia sta cercando di mettere a punto un nuovo sofisticato progetto basato sull’intelligenza artificiale che mira a scovareabbandonati sui fondali deglia partire da fotografie scattate dall’alto. Se tutto dovesse andare come previsto consentirà di risparmiare un enorme quantitativo di denaro visto che avrà dei costi molto più contenuti rispetto...

