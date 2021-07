“Problemi durante e dopo il parto”. Belen Rodriguez e Luna Marì, si scopre solo ora (Di venerdì 30 luglio 2021) È passato un po’ in sordina il parto di Belen Rodriguez. Luna Marì ha scelto di nascere proprio il giorno della finale degli Europei e tutti gli occhi erano puntati lì, ai tifosi, ai calciatori e ai pronostici. In pochi quindi si sono focalizzati sull’evento gossip dell’anno e solo adesso quindi, si scopre qualche particolare in più su quel giorno. Secondo il magazine Nuovo, in base alle indiscrezioni raccolte in questi ultimi giorni, pare che Belen abbia avuto un parto assai difficile. “Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) È passato un po’ in sordina ildiha scelto di nascere proprio il giorno della finale degli Europei e tutti gli occhi erano puntati lì, ai tifosi, ai calciatori e ai pronostici. In pochi quindi si sono focalizzati sull’evento gossip dell’anno eadesso quindi, siqualche particolare in più su quel giorno. Secondo il magazine Nuovo, in base alle indiscrezioni raccolte in questi ultimi giorni, pare cheabbia avuto unassai difficile. “Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il ...

