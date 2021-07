Ora è anche ufficiale: Frabotta dalla Juve al Verona (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto confermato. Come annunciato qualche giorno fa in esclusiva, Gianluca Frabotta è un nuovo giocatore del Verona. Questo il comunicato del club scaligero: Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Juventus FC – a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione – le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta, 22enne esterno mancino. Nato a Roma il 24 giugno 1999, dopo aver mosso i primi passi nel Consalvo e nel Savio, realtà calcistiche della sua città natale, è entrato a far parte del Settore Giovanile del Bologna all’età di 15 anni. Tra il 2015 e il 2018, con la maglia dei ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto confermato. Come annunciato qualche giorno fa in esclusiva, Gianlucaè un nuovo giocatore del. Questo il comunicato del club scaligero: HellasFC comunica di aver acquisito dantus FC – a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione – le prestazioni sportive del calciatore Gianluca, 22enne esterno mancino. Nato a Roma il 24 giugno 1999, dopo aver mosso i primi passi nel Consalvo e nel Savio, realtà calcistiche della sua città natale, è entrato a far parte del Settore Giovanile del Bologna all’età di 15 anni. Tra il 2015 e il 2018, con la maglia dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Olimpiadi, Ryan Murphy e i sospetti sulla Russia: ecco cosa ha detto Nel giro di qualche ora Murphy ha teso la mano al rivale, sui social gli ha inviato i complimenti ... Ma ormai il caso diplomatico era sul tavolo, con anche la reazione via Twitter del Comitato olimpico ...

Editoria, chiude i battenti La Gazzetta del Mezzogiorno ... di proprietà della società Mediterranea, anche questa in procedura fallimentare. Di conseguenza il ... Si dovrà ora attendere che si concludano le procedure di votazione sui piani di concordato per ...

Green pass ora anche sull'app e validità estesa a 270 giorni

Olimpiadi: magica Battocletti, è in finale! L'undicesimo posto di Yeman Crippa nella finale dei 10.000 metri con 27:53.58 (oro all'etiope Barega) ma soprattutto la splendida qualificazione in finale di Nadia Battocletti ...

Maxi-intervento all’Autostrada dell’acqua: Pistoia e Prato rischiano 36 ore all’asciutto Lavori a Firenze dalle 24 del 9 agosto alle 4 dell’11, le conseguenze si sentiranno in circa 170.000 abitazioni ...

