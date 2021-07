Lite Zorzi Oppini | interviene Alba Parietti che con due post asfalta Tommaso Zorzi

Advertising

infoitcultura : Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia al capolinea: Alba Parietti commenta duramente la lite social - infoitcultura : Lite Zorzi-Oppini, Alba Parietti attacca duramente Tommaso - Cla_Mercury : @tommaso_zorzi Tommy, te l'ho già scritto tante volte, io sarò sempre con te e dalla tua parte. Non mi interessa s… - zazoomblog : Lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che risponde: “Surreale quanto sta accadendo” - #Tommaso #Zorzi… - infoitcultura : Lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che risponde: “Surreale quanto sta accadendo” -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Zorzi

Tommasoe Francesco Oppini hanno litigato e sembra che i rapporti fra loro siano totalmente congelati al momento. La loro amica in comune, Stefania Orlando, è intervenuta in merito alladei due ex ...La spaccatura tra i due (ex) amici inseparabili del GFVip dilaga definitivamente e, dopo aver tirato dentro uno dei migliori amici di Oppini e la madre, Alba Parietti, ha portato a una presa di ...Ormai è certo che i rapporti tra Tommasi Zorzi e Francesco Oppini si siano deteriorati e che tra i due ci sia una rottura che, almeno al momento, pare insanabile. Ma, se prima a discutere su ...Amicizia giunta al capolinea quella tra Zorzi e Oppini. E anche Alba Parietti interviene sulla questione per dare la sua opinione.