Greenidge costruirà una fattoria solare con i profitti dal mining del Bitcoin

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo essere diventata carbon neutral ad inizio anno, l'azienda del cryptoorail nuovo parcosu una ex discarica di cenere di carbone. La società di estrazione dele di generazione di energia,Generation Holdings, giovedì ha annunciato il finanziamento di un nuovo mega impianto fotovoltaico. La centrale sarà costruita sul sito di una discarica di cenere di carbone in dismissione, posta nella regione dei Finger Lakes dello Stato di New York. Costruita nel 1979, la discarica di Lockwood ha smaltito i residui della combustione del carbone fino a quando non è stata ...