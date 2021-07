Colpita da un martello in testa nel corso di un allenamento | muore atleta cubana di 19 anni

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’evento sfortunato avvenne ad aprile. La, Alegna Osorio, è deceduta qualche mese dopo per gravi ferite alla. Una incredibile tragedia ha colpito il mondo dell’atletica e, in particolare, la disciplina del lancio del. Alegna Osorio, infatti, non ce l’ha fatta. La 19enne martellistafuallaaccidentalmente inda L'articolo NewNotizie.it.

La 19enne martellista cubana fu colpita alla testa accidentalmente in allenamento da un martello lo scorso aprile. Troppo gravi le ferite alla testa riportate. A dare la triste notizia è stato in via ... Ad aprile Alegna era in allenamento ed era stata colpita al capo dal martello di un atleta che sembra non appartenesse alla nazionale di Cuba. Che significa? Che l'uomo dalle cui braccia era partito ...