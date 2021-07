Berbenno | cade sopra una ringhiera e si infilza una gamba | è grave

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 luglio 2021). Stava effettuando dei lavori di potatura quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato finendo perrsi a unacon l’estremità appuntita di una. È successo nel primo pomeriggio di venerdì 30 luglio, alle 14.30, in via Nazario Sauro: l’uomo 68 anni, stava caricando le sterpaglie che aveva appena rimossoa un camioncino e ha perso improvvisamente l’equilibrio. Una volta dato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo, ambulanze, elisoccorso e carabinieri. Sono stati i vigili del fuoco a tagliare la, per ...