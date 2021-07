Auto finisce contro muro e prende fuoco, conducente in ospedale (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale in via Enzo Ferrari a Benevento. Un uomo, alla guida di una Peugeot 208, ha perso il controllo del veicolo ed ha sbattuto contro un muretto. L’Auto ha iniziato a prendere fuoco. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia di stato, la Municipale per i rilievi e vigili del fuoco per spegnere il rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale in via Enzo Ferrari a Benevento. Un uomo, alla guida di una Peugeot 208, ha perso illlo del veicolo ed ha sbattutoun muretto. L’ha iniziato are. Ilè stato trasportato inper accertamenti. Sul posto la Polizia di stato, la Municipale per i rilievi e vigili delper spegnere il rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

