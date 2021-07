Atletica, Olimpiadi Tokyo: positivi al Covid i due atleti di Trinidad e Tobago, Andwuelle Wright e Sparkle McKnight (Di venerdì 30 luglio 2021) Ancora una volta il Covid-19 diventa, sfortunatamente, protagonista dei Giochi Olimpici di Tokyo. Due atleti della spedizione di Trinidad e Tobago, infatti, sono risultati postivi ad un controllo effettuato nella giornata odierna presso il Villaggio Olimpico della capitale giapponese, nell’imminenza delle rispettive gare. Stiamo parlando del saltatore in lungo Andwuelle Wright e della quattrocentista ad ostacoli Sparkle McKnight che, quindi, domani non potranno prendere parte alle rispettive qualificazioni. Il comunicato è arrivato ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Ancora una volta il-19 diventa, sfortunatamente, protagonista dei Giochi Olimpici di. Duedella spedizione di, infatti, sono risultati postivi ad un controllo effettuato nella giornata odierna presso il Villaggio Olimpico della capitale giapponese, nell’imminenza delle rispettive gare. Stiamo parlando del saltatore in lungoe della quattrocentista ad ostacoliche, quindi, domani non potranno prendere parte alle rispettive qualificazioni. Il comunicato è arrivato ...

Advertising

Gazzetta_it : Atletica, impresa Battocletti: vola in finale nei 5000 donne #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Tamberi in finale, primo obiettivo raggiunto: “Ma non mi sono piaciuto” #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Crippa ci ha provato senza fortuna ?? Exploit Nadia Battocletti ?? Delusione staffetta mista ?? Derkach out nel triplo… - ABlackSwan9 : RT @Eurosport_IT: Crippa ci ha provato senza fortuna ?? Exploit Nadia Battocletti ?? Delusione staffetta mista ?? Derkach out nel triplo ?? #H… - tg2rai : Altra impresa di un'italiana a Tokyo. Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco. Pellegrini torna in finale con la… -