“Voglio giocare con te”. Sequestrata e seviziata: capelli tagliati, punta con una siringa e cosparsa di alcol (Di giovedì 29 luglio 2021) . La vittima è una donna di 51 anni. Stamattina l’aggressore l’ha sorpresa alle spalle mentre stava uscendo per andare a lavoro e l’ha torturata nel ripostiglio del palazzo a Montesilvano, dicendo di voler “giocare” con lei. Poi è fuggito. Indagano i carabinieri. La sventurata fortunatamente non ha subito gravi lesioni. Una donna di 51 anni è stata Sequestrata e poi seviziata a Montesilvano Marina (Pescara).Uno sconosciuto l’ha trascinata in un ripostiglio dove le ha tagliato i capelli, tappato la bocca col nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con punture di siringa e ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) . La vittima è una donna di 51 anni. Stamattina l’aggressore l’ha sorpresa alle spalle mentre stava uscendo per andare a lavoro e l’ha torturata nel ripostiglio del palazzo a Montesilvano, dicendo di voler “” con lei. Poi è fuggito. Indagano i carabinieri. La sventurata fortunatamente non ha subito gravi lesioni. Una donna di 51 anni è statae poia Montesilvano Marina (Pescara).Uno sconosciuto l’ha trascinata in un ripostiglio dove le ha tagliato i, tappato la bocca col nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con punture die ...

