UniCredit apre le trattative con il Mef per la fusione con Mps (Di giovedì 29 luglio 2021) UniCredit e il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana hanno concordato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto il trasferimento di un perimetro selezionato di MPS a UniCredit e avvieranno interlocuzioni in esclusiva. Lo si legge in una nota. Tra i principali presupposti concordati con il Mef per verificare la fattibilità dell'operazione a livello patrimoniale ed economico c'è la neutralità della stessa rispetto alla posizione di capitale del Gruppo su base pro forma. Inoltre un accrescimento significativo dell'utile per azione dopo aver considerato le possibili sinergie nette dell'operazione ed in ogni caso ...

Ultime Notizie dalla rete : UniCredit apre Mps, UniCredit apre le trattative per la fusione Ora, il colpo di scena:UniCredit, da subito accreditata come la candidata naturale a rilevare il Monte, ha deciso di entrare ufficialmente in campo. Un primo passo, quello dell'istituto presieduto da ...

Mps, UniCredit apre le trattative per la fusione Il Sole 24 ORE Unicredit tratta in esclusiva con il Mef per Mps UniCredit e il ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione av ...

Mps, UniCredit apre le trattative per la fusione Andrea Orcel rompe gli indugi. Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, il cda di Unicredit, riunito oggi per esaminare i conti del semestre, ha anche approvato l’ingresso in data room per esaminare i ...

