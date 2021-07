Simone Biles | «Sono più dei miei successi | ora l’ho capito» L’abbraccio degli azzurri Paltrinieri e Burdisso

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo 2020 sarà ricordata anche come l’Olimpiade in cui gli atleti finalmente hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio lato umano. Sportivi che infrangono record al limite del concepibile, ma anche persone con le proprie incertezze, fragilità, sentimenti. È stata la ginnasta americana, ritenuta tra le più forti della storia nella sua disciplina, ad aver mostrato per prima al mondo che anche i campioni poscadere. E rinunciare anche a una finale dei Giochi per recuperare un po’ di serenità. «L’amore e il sostegno che ho ricevuto mi hanno fatto capire che iopiù dei...

Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica. Simone, ti siamo vicini! Cosa ci insegna Simone Biles sulla salute mentale. Simone Biles ha avuto il coraggio di dire stop. Ha avuto il coraggio di mettere se stessa davanti a delle medaglie. La parte più importante di quello che ha fatto Simone Biles è dimostrare che la salute mentale può fermare anche…

Un ottimo modo per avvicinarsi all'atto conclusivo di lunedì, a cui non è ancora chiaro se parteciperà anche. Le parole di Vanessa Ferrari La pluri - campionessa americana sta vivendo ...A lei, che ha infranto i limiti di un perimetro marcato e invalicabile si è tributato un ringraziamento che ha trasceso l'appagamento olimpico:ha conquistato Rio , smuovendo con la sua grazia acrobatica gli stereotipi e ha incarnato un nuovo sogno americano. Nonostante un vissuto spesso complesso, di difficile definizione, ...L’obiettivo è salire sul podio olimpico, per conquistare quella medaglia che manca ancora dal suo palmarès. Vanessa Ferrari ha intenzione di coronare questo suo sogno lunedì 2 agosto, in occasione del ..."L'amore e il sostegno che ho ricevuto mi hanno fatto capire di essere più dei miei successi, cosa che non avrei mai creduto prima". Così Simone Biles, sui suoi profili social, ringrazia per tutti i m ...