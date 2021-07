Sfida in mare a tutta velocità: video virale sui social, denunce a Procida (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Una assurda Sfida in mare lanciata attraverso il social Tik Tok, e divenuta in poche ore virale, è stata prontamente interrotta dagli uomini della Guardia Costiera di Procida che hanno individuato e sanzionato gli autori. Protagonisti della bravata alcuni giovani Procidani che nei giorni scorsi, a bordo di un potente motoscafo Cigarette, hanno attraversato a fortissima velocità il ponte che collega Procida con Vivara postando poi il video sul social Tik Tok. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Una assurdainlanciata attraverso ilTik Tok, e divenuta in poche ore, è stata prontamente interrotta dagli uomini della Guardia Costiera diche hanno individuato e sanzionato gli autori. Protagonisti della bravata alcuni giovanini che nei giorni scorsi, a bordo di un potente motoscafo Cigarette, hanno attraversato a fortissimail ponte che collegacon Vivara postando poi ilsulTik Tok. ...

Advertising

anteprima24 : ** Sfida in mare a tutta velocità: video virale sui social, denunce a #Procida ** - Kaname86 : RT @WonhoITA: [ohhoho] peso corporeo in mare! sfida di apnea ?? ?? ?? l attività in acqua ?? ?? - EnricoPeople : ??RICOMINCIA LA SFIDA ?? Sabato 14 agosto sul palco dell’Arena del Mare - Genova @enricoruggeri live ??Link Bigliett… - WonhoITA : [ohhoho] peso corporeo in mare! sfida di apnea ?? ?? ?? l attività in acqua ?? ?? - il_piccolo : Tappa a Trieste per il lombardo che sta per portare a termine una super traversata da mille chilometri a suon di pa… -