Sacchi: “Per me Spalletti è ancora un mistero. A Napoli dovrà entrare in sintonia con la squadra e con l’ambiente esterno” (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha espresso un giudizio sul Napoli di Luciano Spalletti. “Ammetto che per me Luciano Spalletti è ancora un mistero, un punto interrogativo: non ho ancora capito se va a destra o se va a sinistra. Mi riferisco, è ovvio, alla questione dell’allenatore sceneggiatore o dell’allenatore tattico. Ha esperienze molto importanti alle spalle, ha guidato gruppi con giocatori di alto livello. Il Napoli ha un’ottima squadra, con ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrigo, ex allenatore di Milan e Real Madrid, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha espresso un giudizio suldi Luciano. “Ammetto che per me Lucianoun, un punto interrogativo: non hocapito se va a destra o se va a sinistra. Mi riferisco, è ovvio, alla questione dell’allenatore sceneggiatore o dell’allenatore tattico. Ha esperienze molto importanti alle spalle, ha guidato gruppi con giocatori di alto livello. Ilha un’ottima, con ...

Advertising

kikegd96 : RT @Gazzetta_it: Max il re, Pioli per stupire e l'esame di Inzaghi: Sacchi dà i giudizi ai 7 tecnici delle big - Gazzetta_it : Max il re, Pioli per stupire e l'esame di Inzaghi: Sacchi dà i giudizi ai 7 tecnici delle big - Alexi_Lilian : @annak65649009 @Blowjoint @GDF L'ho letto, mi innervosisce Calvi perché non ho duecento sacchi per farmi visitare d… - citynowit : Il prete percepiva circa 6 mila euro al mese mentre gli anziani dormivano su dei sacchi neri spacciati per 'travers… - rumba_magica : @willycuba65 @patriziaandreoz MA CREDICI! Mi devo caricare dei rifiuti speciali, normati a livello nazionale nonché… -